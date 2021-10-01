الاتحاد الأوروبي: نتطلع لتطوير التعاون مع الخليج

الكويت (كونا)

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد «تحولات مهمة»، من شأنها أن تقدم فرصة إلى الاتحاد الأوروبي لتطوير أنماط جديدة من التعاون معها. جاء ذلك في مدونة بوريل الخاصة بمناسبة زيارته الأولى التي تشمل عدداً من دول المنطقة.

وأضاف بوريل: «إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد إصلاحات محلية بالغة الأهمية، وكلها تحمل رؤى لإنشاء اقتصادات متنوعة وصديقة للبيئة، وأقل اعتماداً على المواد الهيدروكربونية، ولإنشاء حكومات ومجتمعات أكثر رقمية».

وأوضح أن «هناك على كفة الميزان عقوداً وفرصاً استثمارية في دول الخليج للشركات الأوروبية، وفي أوروبا هناك فرص لصناديق الثروة السيادية، والتي أصلاً تمتلك حصصاً ممتازة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي».

وذكر أنه ناقش هذه التحولات في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط، بشكل أوسع، مع مستشاريه، وأكد أنها «مهمة لأوروبا، لأنها تؤثر في مواقف دول الخليج حيال النزاعات القريبة منها».

وأضاف: إن الهدف الثاني من زيارته للمنطقة هو استعراض السبل المتاحة لبناء «شراكة أقوى» مع دول الخليج، عبر تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتغير المناخي والأمن والمساعدات الإنسانية. واستدرك بوريل بالقول: «إن دول الخليج أدركت أنها بحاجة إلى التحول إلى إنتاج الطاقة المتجددة، إذ أن لديها الشمس والرياح والمياه بكميات وفيرة، ولديها أيضاً التمويل المطلوب».

وأكد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الكهرباء والهيدروجين الأخضر، ولاسيما مع استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء.

وشدد على أهمية التصدي للمشكلات المرتبطة بالتغير المناخي في منطقة الخليج، والمتمثلة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك عبر تشجيع التعاون في مجالات البحث ومعايير التكيف.

ومن جهة أخرى، اقترح بوريل استكشاف الآليات المتوافرة لبناء الثقة، وللحد من تصعيد الأزمات الأمنية، مؤكداً أهمية العمل من أجل ضمان مرور آمن للسفن البحرية التجارية في مياه الخليج.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، قال بوريل: «إن دول الخليج تبدي اهتماماً متزايداً بتحمل مسؤوليات عالمية».

وخلص الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في نهاية المدونة المطولة إلى القول إنه سيبحث إعداد «أجندة عمل مشتركة» تأخذ في الاعتبار أزمة أفغانستان.