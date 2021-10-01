باريس: ندعم الجهود المبذولة لإيقاف تهديد «صافر»

عدن (وكالات)

أكد السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صافا، استعداد بلاده للعمل مع الحكومة اليمنية من أجل توفير الخدمات الأساسية للسكان، ولاسيما في المجال الغذائي والمائي والصحي، مجدداً دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار اليمن، واستمرارها في دعم الجهود المبذولة من أجل إيقاف التهديد الذي يشكله خزان «صافر» النفطي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، والسفير الفرنسي، ناقشا خلاله الدعم الفرنسي في برامج مكافحة سوء التغذية، والحد من مخاطر المجاعة، وتفشي وباء الكوليرا، وإمكانية التعاون في مجال المياه والإصحاح البيئي.

وأكد الشرجبي، على أهمية تفعيل التعاون في المشاريع والخطط التنموية في مجال المياه، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، إثر الأضرار التي لحقت بها بسبب الحرب التي شنّتها ميليشيات «الحوثي» الانقلابية على الدولة ومؤسساتها في مختلف المحافظات.

وثمن الشرجبي، مساهمة فرنسا في تمويل بعثة التفتيش، التي فوضتها الأمم المتحدة للمرفق العائم لتخزين النفط وتفريغه «صافر» الذي يرسو قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر دون صيانة منذ عام 2015.

وعبر عن تقدير الحكومة اليمنية لموقف الجمهورية الفرنسية والمجتمع الدولي الداعم لحل قضية خزان النفط «صافر»، مؤكداً أن الحكومة كانت ولا تزال تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر منذ سنوات، فيما يستمر «الحوثيون» في رفض كل المبادرات الأممية والدولية للوصل إلى الخزان لإجراء عملية الصيانة.