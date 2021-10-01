الجيش اليمني يوقع خسائر في صفوف «الحوثي» بالجوف

الجوف (وكالات)

نفذ الجيش اليمني، أمس، عملية إغارة ناجحة على مواقع تتمركز فيها جماعة «الحوثي» الإرهابية في معسكر اللبنات، شرق محافظة الجوف، وكبدها خسائر فادحة في الأرواح. وقال قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده عبدالله المخلافي: إن وحدات الجيش أوقعت عدداً من القتلى والجرحى خلال الإغارة.

وأوضح أن وحدات الجيش أوقعت خلال الإغارة المباغتة أعداداً من القتلى والجرحى. ولفت أن مثل هذه العمليات العسكرية والمهام الميدانية ستستمر، مؤكداً أن معنويات الجيش عالية ونفذوا العملية دون أية خسائر.

وأكد المخلافي أن الجيش سيواصل القتال حتى يعيد هذه الميليشيات إلى جحورها، وسيعمل على هزيمتها واستعادة كل ما نهبته من مقدرات اليمنيين، وتحرير كل شبر من الأرض.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أعلن، الأسبوع الفائت، أن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في إغارة ناجحة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.