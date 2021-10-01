الاتحاد الأوروبي يؤجل محادثات مع أستراليا بعد أزمة الغواصات

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل

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أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنّ جولة المفاوضات التجارية التي كان مقرّراً أن تعقد بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا أرجئت شهراً، في خطوة تأتي في خضمّ غضب بروكسل من إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غوّاصات من فرنسا.

وقال المسؤول إنّ "جولة المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرّة أرجئت لمدة شهر حتى نوفمبر".

نشبت أزمة الغواصات الأسترالية في 15 سبتمبر الماضي إثر إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن ولادة تحالف دفاعي جديد بين الولايات المتّحدة وبريطانيا وأستراليا كان من أول ثماره توسيع نطاق تقنيّة الغوّاصات الأميركيّة العاملة بالدفع النووي ليشمل أستراليا.

وللحصول على هذه الغواصات الأميركية العاملة بالدفع النووي، ألغت أستراليا بصورة مفاجئة عقداً ضخماً كانت قد أبرمته مع فرنسا لشراء 12 غواصة تقليدية، الأمر الذي أثار غضب باريس.

وكان مقرّراً أن يسافر وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إلى أوروبا للمشاركة في هذه الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التجارية.

وفي تصريح، قلّل الوزير الأسترالي من شأن قرار بروكسل إرجاء الجولة التفاوضية.

وقال تيهان "نتفهّم ردّ الفعل الفرنسي على قرارنا المتعلّق بالغوّاصات، لكن في النهاية يجب على كلّ دولة أن تتصرّف بما يخدم مصلحتها الوطنية، وهذا ما فعلته أستراليا".

وأشار الوزير الأسترالي إلى أنه يعتزم لقاء مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الأسبوع المقبل للبحث في المفاوضات التجارية بين الطرفين.

وأضاف "سنواصل التحضير للجولة الثانية عشرة من المفاوضات والعمل من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرّة تصبّ في مصلحة كلّ من أستراليا والاتحاد الأوروبي".

في بروكسل، شددت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي ميريام غارسيا فيرير أن "الإرجاء لمدة شهر سيسمح لنا أيضاً بالاستعداد بشكل أفضل".

المصدر: آ ف ب