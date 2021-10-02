أعلن الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، هوية قيادي في تنظيم القاعدة كان قد قتل بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في 20 سبتمبر الماضي. وأضاف الجيش أن القيادي هو سليم أبو أحمد. واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش في شمال شرق مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد عن مقتل قياديين في الغارة. وأكد الجيش الأميركي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته. وقال جون ريغسبي الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، في بيان اليوم الجمعة، إن سليم أبو أحمد "كان مسؤولاً عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة". وأضاف البيان "لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة". وتوجد فصائل إرهابية في محافظة إدلب ومحيطها.