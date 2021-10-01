قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية لا تقبل قرار أديس أبابا طرد سبعة مسؤولين في المنظمة. وشجب ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إفادة صحفية في جنيف، في وقت سابق اليوم الجمعة، القرار الإثيوبي. ويناقش مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرار إثيوبيا طرد كبار مسؤولي المنظمة الدولية. وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك، أمس الخميس، أنها صنّفت "في رسائل (...) سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية". وأضافت الوزارة أنه "بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة". وأوردت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.