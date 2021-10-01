أعلن رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي أن الرئيس السابق والمعارض الحالي ميخائيل ساكاشفيلي اعتقل، اليوم الجمعة لدى عودته إلى بلاده بعد ثمانية أعوام في المنفى. وقال غاريباشفيلي، في مؤتمر صحافي، إن "رئيس جورجيا الثالث ميخائيل ساكاشفيلي اعتقل وأودع السجن". ويلاحق ساكاشفيلي بتهمة "إساءة استخدام السلطة" في قضية يعتبرها سياسية وحكم عليه في إطارها غيابيا في 2018 بالسجن ست سنوات. يأتي اعتقال الرئيس السابق، البالغ من العمر 53 عامًا، قبل انتخابات محلية مقررة بعد غد الأحد. أعلن ساكاشفيلي، الذي كان رئيسا لجورجيا من 2004 إلى 2013، أنه عاد إلى بلاده صباح الجمعة في مقطع فيديو نُشر على موقع "يوتيوب"، قال فيه إنه موجود في مدينة "باتومي" الساحلية. نفت السلطات الجورجية في البداية أن يكون الرئيس السابق ومؤسس حزب المعارضة الرئيسي في جورجيا "الحركة الوطنية المتحدة" تمكن من العودة إلى البلاد قبل أن تعلن اعتقاله. قبل اعتقاله، دعا ساكاشفيلي أنصاره إلى التجمع الأحد والتوجه إلى العاصمة تبليسي "لحماية نتائج التصويت".