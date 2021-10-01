استمر تدفق الحمم من بركان لا بالما في جزر الكناري، اليوم الجمعة، بعد 12 يوماً من ثورانه.وتشكلت فوهة صغيرة جديدة في البركان. وقال لوكا ادوريا من معهد علم البراكين بالجزيرة الإسبانية للصحفيين، اليوم، إن تدفق الحمم الجديد يسير بمحاذاة الحمم القديمة في جنوب غرب الجزيرة وهو صغير نسبياً ولكنه يؤثر على المناطق التي لم تصلها الحمم حتى الآن. بدوره، تحدث مانويل نوجاليس من معهد الأبحاث الإسباني عن "أنباء سيئة" ولكنه شدد على "أنه لا يوجد سبب للفزع". من ناحية أخرى، وفقاً لأحدث المعلومات الرسمية، بات أكثر من 700 هكتار من المنطقة المتضررة حول سلسلة جبال "كومبر فيخا" في جنوب الجزيرة مغطى بالفعل بطبقة سوداء يبلغ ارتفاعها متراً من الحمم التي وصلت سخونتها لنحو ألف درجة مئوية، بحسب التلفزيون الرسمي (ار تي في ايه).