تنصيب قائد الانقلاب العسكري في غينيا رئيساً للبلاد

العقيد مامادي دومبويا يؤدي اليمين رئيسا لغينيا

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أدى رئيس المجلس العسكري في غينيا العقيد مامادي دومبويا اليمين، اليوم الجمعة، ليصبح رئيسا لهذه الدولة لفترة انتقالية ما زالت غير معروفة المدة.

وأدى العقيد دومبويا اليمين أمام رئيس المحكمة العليا مامادو سيلا خلال احتفال أقيم في قصر محمد الخامس في العاصمة كوناكري، مرتدياً بزة عسكرية رسمية ومعتمرًا قبعة حمراء وواضعا نظارتين سوداوين.

وأكد دومبويا أن بلاده، وهي منتج رئيسي للمعادن، ستفي بكل التزاماتها الدولية.

كذلك، شدد دومبويا، قائد الجيش الذي سيطر على السلطة بالقوة قبل شهر، على "التزامه" بأنه لا هو ولا أي من أعضاء المجلس العسكري سيشاركون في الانتخابات المقبلة التي وعد الجيش بتنظيمها بعد فترة انتقالية، من دون تحديد مدتها.

وأطاح الجيش بالرئيس ألفا كوندي يوم 5 سبتمبر الماضي في انقلاب عسكري.

المصدر: آ ف ب