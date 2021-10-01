الأمن التونسي يعزّز حضوره لمنع الدخول إلى البرلمان

قوات أمن أمام البرلمان التونسي

ع + ع -

عزّزت قوات الأمن التونسي، اليوم الجمعة، حضورها في محيط البرلمان لمنع نواب من الدخول إلى مقرّ مجلس نوّاب الشعب المغلق منذ 25 يوليو الفائت.

منذ صباح اليوم الجمعة، طوّق عناصر من الشرطة بالزي المدني والأمني مقرّ البرلمان ووضعوا حواجز تمنع مرور الجمهور والسيّارات.

جاء ذلك بعد أن دعوة للتجمّع أمام مقرّ البرلمان الذي يضم 217 مقعدًا.

ولم يلب سوى نائب واحد الدعوة، على ما أفادت مراسلة فرانس برس، فيما تحدث وسائل إعلام عن حضور نائبين.

وغادر النائب بعد أن طلب منه أنصار الرئيس قيس سعيّد المتجمعين أمام المجلس ذلك.

وصرخ أحدهم "ارحل. لماذا جئت للبرلمان وقد بقيتم 10 سنوات؟ ألا تستحي، ارحل".

في 25 يوليو الفائت، أعلن الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية تضمنت تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

ومن المنتظر أن تنظم الأحد تظاهرة دعمًا للرئيس سعيد وستكون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.

المصدر: آ ف ب