توقعت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، اشتداد العاصفة المدارية «شاهين» لتتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.
كما توقعت الهيئة تأثير العاصفة بشكل مباشر على المناطق الساحلية ومن بينها العاصمة مسقط اعتبارا من الأحد.وقالت الهيئة، في بيان على تويتر «يبعد مركز العاصفة المدارية حوالي 650 كيلومترا عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سُحُب ركامية 500 كيلومتر».
وتواصل العاصفة «شاهين» التحرك صوب المناطق الساحلية من محافظة مسقط إلى محافظة «شمال الباطنة» حيث من المتوقع تأثر المنطقتين بالعاصفة بشكل مباشر يوم الأحد بما يشمل رياحا قوية وأمطارا غزيرة تسبب سيولا.
وتوقعت الهيئة هيجان البحر بشدة اعتبارا من مساء السبت من محافظة «جنوب الشرقية» إلى محافظة «مسندم» وأن يتراوح أقصى ارتفاع له ما بين ثمانية إلى 12 مترا.
ونصحت هيئة الطيران المدني الجمهور باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجنب عبور الأودية.