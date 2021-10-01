قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن هناك صلة محتملة بين لقاحين مضادين لفيروس كورونا المستجد وأعراض جانبية نادرة. وأضافت الوكالة أن هناك علاقة محتملة بين حالات تجلط دموي نادرة في الأوردة العميقة ولقاح "جونسون آند جونسون" للوقاية من مرض كوفيد-19. وأوصت الوكالة بإدراج الحالة ضمن الآثار الجانبية للقاح. كما أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بإضافة نقص الصفائح الدموية، ضمن الآثار الجانبية، في كتيب معلومات لقاح "جونسون آند جونسون" ولقاح "أسترازينيكا". ونقص الصفائح الدموية هو اضطراب يتسبب في نزيف الأنسجة سببه هجوم الجسم بطريق الخطأ على الصفائح الدموية. ولم تحدد بعد الوتيرة لم يقع بها نقص الصفائح الدموية بعد تلقي اللقاحين.