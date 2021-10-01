المؤبد لرجل أحرق مسجداً وهاجم معبداً في أميركا

تعبيرية

ع + ع -

قضت محكمة أميركية بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو المشروط على رجل اعترف بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمعبد يهودي في كاليفورنيا، بعد نحو شهر من إضرامه النار عمدا في مسجد قريب. واعترف جون إرنست بتهمة واحدة بالقتل وثلاث تهم بالشروع في القتل وتهمة حرق دار للعبادة عمدا، في اتفاق مع الادعاء العام المحلي جنبه احتمال مواجهة عقوبة الإعدام. وعاقبته محكمة في سان دييجو بالسجن مدى الحياة بعد أقل من أسبوعين من اعترافه بالذنب في تهم اتحادية بارتكاب جرائم كراهية تتعلق بالهجومين اللذين وقعا في عام 2019. ويواجه عقوبة إضافية محتملة بالسجن مدى الحياة عندما تصدر محكمة حكمها عليه في القضية الاتحادية في 28 ديسمبر. كان إرنست قد فتح النار من بندقية على معبد يهودي شمالي سان دييجو في 27 أبريل 2019، وكان عمره آنذاك 19 عاما. وقُتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون بينهم الحاخام.

المصدر: آ ف ب