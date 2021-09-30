السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي إلى 100 ألف معتمر

الرياض (وكالات)

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس، رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي الشريف إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأفادت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي بأن ذلك تم بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى إمكانية الحجز عبر تطبيق «توكلنا»، إضافة إلى تطبيق «اعتمرنا».

وأعلنت أنها سمحت لمن تجاوزت أعمارهم الـ 70 عاما بأداء العمرة، شريطة أن يكونوا حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر أن الرئاسة هيأت البيئة المثالية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث ركّبت ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد المعتمرين والمصلين، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.

وأكد المتحدث أن الرئاسة بدأت من مساء أمس، في استقبال المعتمرين والمصلين، حيث جرى تجهيز الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية للاستفادة منها لصلاة الفجر والمغرب والعشاء، وستكون بكامل الخدمات من فرش وسقيا وتعقيم.