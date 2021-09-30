الرئيس العراقي: الانتخابات القادمة نقطة تحول

هدى جاسم (بغداد)

قال الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، إن الانتخابات التشريعية القادمة سوف تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم، مشيراً إلى أن هناك استخداماً كثيراً للمال السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، «واع»، عن صالح قوله إن هنالك تشكيكاً وتساؤلاً حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها.

وأضاف: «عملنا على تهيئة مستلزمات الانتخابات»، مبيناً أن «العراق، مر بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين».

وأشار إلى أن «انتخابات أكتوبر تمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثاً مفصلياً وتمهد لمراجعة منظومة الحكم»، مؤكداً أن تلك الانتخابات تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقتها.