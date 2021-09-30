سوريا: انفجار سيارة مفخخة في السويداء

دمشق (وكالات)

انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل سيارة في بلدة «رساس» بريف السويداء جنوب سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن العبوة كانت مركونة بسيارة متزعم مجموعة مسلحة تابعة للأجهزة الأمنية، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وقالت مصادر محلية في السويداء: «انفجرت سيارة في بلدة رساس بمدخل مدينة السويداء الجنوبي وقتل سائق السيارة، إضافة إلى أضرار بالمنازل والمحال التجارية في المكان»، وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية بدأت تحقيقاً لمعرفة خلفية الانفجار، والمستهدف منه. وتشهد محافظة ومدينة السويداء مناوشات بين القوات الحكومية والموالين لها، وحركة «رجال الكرامة» المعارضة، وتفجيرات أغلبها بعبوات ناسفة.