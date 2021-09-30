السعودية: ندعم كل ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا

الرياض (وكالات)

أعرب وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، عن دعم بلاده الكامل لكل ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا. وأكد وزير خارجية السعودية خلال لقائه أمس، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في الرياض دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا وتحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن ما تتمتع به ليبيا من إمكانيات يؤهلها إلى تجاوز أزمتها، وتحقيق الازدهار لشعبها، مؤكداً بأن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم، ومساندة جهود الليبيين نحو الاستقرار والتنمية. واستعرضت وزيرة الخارجية الليبية خلال اللقاء مضامين مبادرة استقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، مؤكدة عزم ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر القادم للبدء الفعلي في تنفيذ بنودها، استناداً إلى مخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 وقرارات مجلس الأمن 2570 , 2571. وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق كذلك إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة المبرمة سابقاً بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.