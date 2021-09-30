زعيم كوريا الشمالية يرفض دعوة أميركا للحوار

سيؤول (وكالات)

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس، عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله إنه مستعد لإعادة فتح خطوط الاتصال الساخنة بين الكوريتين، ولكنه اتهم الولايات المتحدة بأنها تقترح إجراء محادثات من دون تغيير «سياستها العدائية» تجاه بلاده.

وأدلى كيم بالتصريحات أمام البرلمان، الذي اجتمع لليوم الثاني لمناقشة جدول أعمال الحكومة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

واختبرت كوريا الشمالية هذا الأسبوع إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت، لتنضم إلى سباق تتقدمه قوى عسكرية كبرى، لنشر هذه المنظومة المتطورة من الأسلحة. وطالبت بيونج يانج الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن «ازدواجية المعايير»، فيما يتعلق بتطوير الأسلحة، من أجل استئناف المحادثات الدبلوماسية.

وعبر كيم عن استعداده لإعادة فتح خطوط الاتصال الساخنة بين الكوريتين، اعتباراً من أكتوبر، لكنه انتقد «أوهام» كوريا الجنوبية، بسبب ما تصفه باستفزازات عسكرية من الشمال. وقال: إن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونج يانج.

وأضاف: إنه لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سيؤول أو الإضرار بها.

وكانت كوريا الشمالية قد قطعت خطوط الاتصال في أوائل أغسطس الماضي، احتجاجاً على تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بعد أيام فقط من إعادة فتحها للمرة الأولى خلال عام.

إلى ذلك، عيّن الزعيم الكوري الشمالي شقيقته كيم يو جونج، وهي من الشخصيات النافذة، في أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أمس، أن نواب مجلس الشعب الأعلى «البرلمان»، في بيونج يانج انتخبوا كيم يو جونج عضواً بلجنة شؤون الدولة، ضمن آخرين. ويترأس زعيم البلاد هذه اللجنة.