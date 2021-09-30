«طيران الخليج» تدشن رحلاتها التجارية إلى تل أبيب

المنامة (بنا)

بدأت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، رحلاتها التجارية بين البحرين وتل أبيب، عندما أقلعت أولى رحلاتها التجارية من مطار البحرين الدولي إلى مطار بن غوريون، صباح أمس. ونقلت الرحلة الافتتاحية عدداً من المسؤولين من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومركز الاتصال الوطني، وشؤون الطيران المدني، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج، وعدد من المسافرين التجاريين. وتعتبر هذه الرحلة إحدى رحلتين أسبوعيتين لشركة طيران الخليج بين البحرين وإسرائيل، حيث سيُسيّر أحدث أسطول من طائرات «إيرباص» التابعة للشركة.

وأقيمت احتفالية لدى وصول الرحلة الافتتاحية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وجرى الترحيب بالطائرة بتحية كلاسيكية مع خراطيم رش المياه، واستقبل المسؤولون في مطار تل أبيب مسافري الرحلة.

وخلال حفل الوصول إلى مطار بن غوريون، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبدالحميد العلوي: «نصنع التاريخ من خلال ربط مملكة البحرين وإسرائيل برحلات تجارية مجدولة، ونرحب بأصدقائنا في إسرائيل للسفر على متن رحلات طيران الخليج وزيارة البحرين والسفر إلى أبعد من ذلك عبر شبكتنا الممتدة». وأضاف: «إن الرحلات الأسبوعية المزدوجة هي مجرد بداية، وسنقوم بشكل دوري بتقييم الأداء التجاري لترقية الرحلات كلما كان ذلك ممكناً ومطلوباً».

وأضاف: «أشكر السلطات هنا في إسرائيل على جعل هذه الرحلة الافتتاحية سلسة قدر الإمكان، وعلى كل المساعدة المقدمة للاحتفال بهذه الرحلة الخاصة».

ووقعت طيران الخليج في ديسمبر 2020 خمس اتفاقيات تجارية مع خمس شركات إسرائيلية مختلفة مرتبطة بالطيران.