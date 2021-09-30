بلينكن: كوريا الشمالية تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن

أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركية

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن ممارسات كوريا الشمالية تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن بعدما أجرت بيونج يانج سلسلة تجارب صاروخية قالت إنها اختبرت في إحداها صاروخا انزلاقيا فرط صوتي.

وفي تصريح أدلى به عقب محادثات أميركية-أوروبية، قال بلينكن: «نحن قلقون إزاء هذه الانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن التي تؤدي برأيي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار والأمن».

ورفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، الخميس، عرضاً للحوار قدّمته الولايات المتحدة، واعتبره محاولة «خداع» بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقال بلينكن إن بلاده لا يمكنها تأكيد مزاعم بيونج يانج بشأن تجربتها صاروخا انزلاقيا، علما بأن هذا الأمر من شأنه أن يغيّر المعادلة، إذ إن هذا الصاروخ أسرع من الصوت بخمس مرات.

وتابع وزير الخارجية الأميركي: «نحن نجري تقييما لعمليات الإطلاق»، بهدف التوصل إلى «فهم ما فعلوه بالتحديد والتكنولوجيا التي استخدموها. لكن، بصرف النظر عن ذلك، شهدنا انتهاكات متكررة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على المجتمع الدولي أن يتعاطى معها بجدية كبيرة».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة جلسة حول كوريا الشمالية بدعوة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وتعهّد بلينكن بتقديم الدعم المطلق لأي تدبير تتّخذه كوريا الجنوبية لخفض التوتر، وذلك في إطار تشديد الرئيس الأميركي جو بايدن على التعاون مع الحلفاء.

المصدر: آ ف ب