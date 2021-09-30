أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تخفيف القيود الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد جزئياً ابتداء من غد الجمعة. يأتي ذلك «أخذاً بعين الاعتبار التحسن التدريجي» في الإصابات بكورونا والتقدم في علمية التطعيم. وقال بيان للحكومة إنها قررت حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة 11 ليلاً حتى الخامسة صباحاً بدل التاسعة ليلاً. كما شملت الإجراءات «السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة تقديم شهادة جواز التلقيح أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات». كان المغرب قد سجل، اليوم الخميس، 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 933071. كما سجل 19 وفاة جديدة، نزولاً من 23 أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14267.