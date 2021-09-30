وزير خارجية إسرائيل يفتتح سفارة بلاده في البحرين

افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين

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افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الخميس، سفارة بلاده في البحرين التي وصل إليها في وقت سابق اليوم.

وكتب لبيد، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر «افتتحنا رسمياً السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني».

وأكد لبيد «اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل».

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة استقبل، في وقت سابق اليوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي في أول زيارة رسمية له إلى البحرين.

كما التقى لبيد، ولي العهد البحريني رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.

ووقع وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني على مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والسياحة والثقافة والطاقة وغيرها.

المصدر: آ ف ب