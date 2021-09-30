لبنان يشكّل وفداً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

مصرف لبنان

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أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيداً لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ تضع حدّاً للأزمة الاقتصادية القائمة منذ عامين.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «لما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي»، فوّض رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً «بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي».

ويضمّ الوفد، وفق القرار، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن «يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض».

جاء تشكيل الوفد بعد نحو ثلاثة أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي، التي تعهّدت في بيانها الوزاري «استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم (...) تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط الأمد» بهدف إخراج لبنان من أزمته.

وأفقدت الأزمة المالية، الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وسط هجرة بالآلاف.

وبعد تخلّفها في مارس 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ.

المصدر: آ ف ب