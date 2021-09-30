وزير خارجية إسرائيل يجري مباحثات في البحرين

لبيد يعقد مؤتمرا صحافيا مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني

ع + ع -

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في أول زيارة رسمية له إلى البحرين.

كما التقى لبيد، ولي العهد البحريني رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.

وعقد لبيد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني تم خلاله التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والسياحة والثقافة والطاقة وغيرها.

وقال الوزير الإسرائيلي إن افتتاح سفارتين في البلدين «سيرمز للتعاون الدبلوماسي بيننا».

بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني أن زيارة لبيد «تؤكد مرة أخرى رغبتنا المشتركة في نشر السلام والاستقرار والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وفيما أكد الزياني التزام بلاده بحل الدولتين، قال الوزير الإسرائيلي إنه «مؤيد مخلص لحل الدولتين»، مضيفاً «أعتقد بأنه الحل الصحيح لشعب إسرائيل والفلسطينيين أيضاً».

المصدر: آ ف ب