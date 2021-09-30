مسلحون ينفذون مجزرة في قرية بوسط نيجيريا

وحدات من الجيش في نيجيريا

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قتل ثلاثة عشر شخصاً في مجزرة نفذها مسلحون على قرية في وسط نيجيريا، على ما أفادت السلطات المحلية اليوم الخميس.

يشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أعمال عنف متبادلة بين رعاة ومزارعين حول المراعي والمياه، وهجمات لعصابات إجرامية تقتحم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف في مقابل فدية.

واستهدفت هذه العصابات هذا العام المدارس والجامعات وخطفت أكثر من 1400 طالب، بحسب منظمة اليونيسف.

وقال محمد إدريس، المسؤول الإعلامي بولاية النيجر، «مساء الثلاثاء، حاصر قطاع طرق، قدموا من كادونا أو ولايات أخرى مجاورة، قرية كاتشوي في ناحية مونيا وشنوا هجوما».

تقع هذه الولاية، وهي تحمل نفس اسم الدولة الساحلية، في وسط نيجيريا.

وأعلن «أحصينا 13 جثة» مرجحاً ارتفاع عدد القتلى.

وأضاف أن «القرويين اختبأوا ونُقل بعضهم إلى المستشفى».

وتتمركز العصابات في مخيمات في غابة «روغو» مترامية الأطراف والواقعة بين ولايات كاتسينا وكادونا وزمفارا والنيجر.

وأطلق الجيش حملة لمكافحة قطاع الطرق في سبتمبر في ولاية زمفارا، وفرضت ولايات شمالية أخرى قيوداً على التنقل بالإضافة إلى قطع الاتصالات في محاولة للسيطرة على المسلحين.

وانضمت ولاية كادونا الخميس إلى الولايات التي قطعت شبكة الاتصالات عن جزء من أراضيها.





المصدر: آ ف ب