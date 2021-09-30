أميركا وروسيا تعقدان جولة جديدة من المحادثات

ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي تصافح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي

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عقدت موسكو وواشنطن، اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية، جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي الذي بدأه الرئيسان فلاديمير بوتين وجو بايدن على ضفاف بحيرة «ليمان» في يونيو الماضي.

يقود المحادثات من الجانب الأميركي ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، ومن الجانب الروسي سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية.

وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية للصحافيين إن الاجتماع، المغلق الذي عقد في غياب وسائل الإعلام "كان مجديا جدا".

وأضافت أن الطرفين اتفقا على تشكيل فريقي عمل يعكف أحدهما على اتخاذ تدابير لضبط الأسلحة في أكبر قوتين نوويتين في العالم. الوفدان الأميركي والروسي خلال المحادثات ورحب ريابكوف، الذي أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية، بعزم موسكو وواشنطن على "المضي قدما في هذه العملية رغم الخلافات الكثيرة".

وأشار أيضا إلى تحقيق "تقدم بطيء" في المفاوضات الروسية-الأميركية بشأن الأمن الإلكتروني.

وفي بيان مشترك نشر مساء اليوم الخميس، أشادت روسيا والولايات المتحدة بهذا "الاجتماع الجوهري".

وفي قمتهما التاريخية في 16 يونيو، شدد بايدن وبوتين، اللذان يمتلك بلداهما أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، على ضرورة الحوار رغم نقاط الاختلاف. وأشارا إلى أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، بقيت موسكو وواشنطن على تواصل لتجنب اندلاع صراع.

وعقدت محادثات اليوم في مقر البعثة الروسية إلى الأمم المتحدة، بعدما جرت الجولة السابقة نهاية يوليو في مقر البعثة الدائمة للولايات المتحدة الذي يبعد مسافة مئات الأمتار فقط عن مقر البعثة الروسية.

المصدر: آ ف ب