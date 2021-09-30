تمكن قطاع الأمن الوطني في مصر من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، بحسب ما نقله موقع «بوابة الأهرام» المصري. وقالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إن المدعو يحيى مهران متورط في مخطط لجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفة أن «صفوان ثابت كلف مهران باستغلال شركاته لنقل أموال لصالح أنشطة إرهابية وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عائداتها لصالح أنشطة إرهابية». وأضافت المعلومات أن الإخواني يحيى مهران يستغل شقة سكنية في الجيزة لإخفاء أموال التنظيم. وقالت قناة «إكسترا نيوز» إن الشقة تمت مداهمتها وعثر فيها على «مبلغ ثمانية ملايين و400 ألف دولار أميركي وبعض العملات الأخرى فضلا عن كمية من الذخائر».