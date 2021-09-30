قالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، إن أديس أبابا طردت سبعة مسؤولين كبار في الأمم المتحدة وذلك «لتدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد». وأضافت الوزارة، في بيان، أن المسؤولين السبعة، وبينهم أفراد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمامهم 72 ساعة لمغادرة البلاد. وكتبت الوزارة عبر حسابها على موقع «فيسبوك» أنها صنّفت «في رسائل نُشرت اليوم (...) سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصاً غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية».