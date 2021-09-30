تصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي جوجل، بعد الإعلان عن سفره إلى ألمانيا في رحلة علاج.
وقال الأزهر الشريف، أمس، إن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، حسبما أعلن الأزهر فى بيان له.
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم مع الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر، داعين الله عز وجل بشفائه وعودته سالما إلى مصر.
وأظهر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مشاعر نبيلة ودعوات الصادقة ومحبة حقيقية التي لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ما دفع مشيخة الأزهر إلى توجيه الشكر لهم.
وقال أحد مستخدمي تويتر:«الدعاء لفضيلة الإمام الأكبر شيخنا الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن شاء الله يرجع لنا سالما ويشفي عنه شفاء لا يغادر سقما اللهم امين يارب العالمين»، بينما قال آخر «حبيبنا شيخ الأزهر شيخنا الجليل بارك الله في عمره وفي صحته يارب، ألف مليون سلامة عليك ياشيخ أحمد».
وحسب الأزهر الشريف فإنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن فضيلة الإمام الطيب بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، مؤكدا أن «فضيلته الآن بخير والحمد لله».