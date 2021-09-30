قال محلل سياسي تونسي ل «الاتحاد»، إن قرار الرئيس قيس سعيد بتكليف نجلاء بودن لتشكيل الحكومة في صميم الحركة التصحيحية التي انطلقت في تونس، مؤكدا أن الحكومة المرتقبة ستكون تصحيحية للعشرية السوداء.
وأكد حازم القصوري، المحامي والمحلل السياسي التونسي، إن تعيين نجلاء بودن هو رسالة إلى العالم بأسره ووفاء للموقف التونسي المنحاز للمرأة التونسية من خلال رفع السقف عاليا إلى المناصب القيادية المتقدمة، مشيرا إلى هذه الخطوة في صميم الحركة التصحيحية التي انطلقت في تونس دون القطيعة مع الإرث السياسي التونسي ودولة الاستقلال التي راهنت على المرأة ودورها في التحرير والتصحيح.
وأشار القصوري إلى أن التحديات التي تنتظر هذه الحكومة هو التفاوض مع البنك الدولي، لافتا إلى أن رئيسة الحكومة المكلفة ستعمل على تأسيس شراكة حقيقية مع المؤسسات الدولية مستندة في ذلك هموم الشعب وأوجاعه بعيدا على الإملاءات الخارجية والإسقاطات السياسية، خاصة وأنها ترعرعت زمن الدولة الوطنية وكلفت على إثر الحركة التصحيحية ما تونس.
وأوضح أن الحكومة المرتقبة ستكون حكومة تصحيحية للعشرية السوداء في جميع الميادين منحازة للشعب والوطن من خلال إصلاحات عميقة تهم الصحة والتعليم والشغل، خاصة أن رئيسة الحكومة المكلفة نفذت برامج مماثلة مع البنك الدولي بخصوص التعليم.
وذكر المحلل السياسي التونسي أنه بتكليف نجلاء بودن على رأس الحكومة المرتقبة عملا بالأمر الرئاسي 117، سقطت ورقة التوت على دعاة الديمقراطية والحريات.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، وذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.