شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون نزيهة وتعبر عن إرادة الشعب العراقي.
وقال إن مشكلات الانتخابات السابقة أدت لفقدان الثقة بعمليات الاقتراع، مؤكدا على التأهب لمنع من يسعى إلى حرف الانتخابات عن مسارها، وفقا لموقع العربية.
وأكد صالح أن الدعوة لانتخابات مبكرة لم يكن أمرا سهلا، ومع ذلك تم الالتزام به، وقال "المطلوب القيام بإصلاح شامل لمنظومة الحكم لتوفير حكم رشيد".
وأشار إلى أن قانون الانتخابات الجديد أكثر إنصافا من السابق، مبيناً أنه يوفر تمثيلا حقيقيا بغض النظر عن رؤية كل واحد منا.
وطالب صالح مقاطعي الانتخابات بالتراجع، لأن الخيار الأنسب هو المشاركة، مشيرا إلى أن الانتخابات لن تحل جميع مشاكل العراق، ولكن ليس هناك بديل أفضل، وقال "الانتخاب يتيح لكل عراقي اختيار من يمثله في مجتمع تعددي".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات دستورية توافق عليها معظم السياسيين، موضحاً أن الخلل في منظومة الحكم يحرم العراقيين من حقهم في حياة حرة وكريمة.