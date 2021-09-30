وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى البحرين
وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي، بعد اتفاق بدء العلاقات بين البلدين الذي أبرم العام الماضي برعاية أميركية.
وهبطت الطائرة التي تقل لبيد في مطار المنامة حيث من المقرر أن تنطلق طائرة تابعة لـ"طيران الخليج" في أول رحلة جوية بين البلدين اليوم.
وسيفتتح لابيد سفارة إسرائيل في المنامة وسيجري محادثات مع نظيره البحريني.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه سيتم خلال الزيارة توقيع 5 مذكرات تفاهم بما في ذلك اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.
وأضاف أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم حتى الآن بين البلدين من بينها اتفاقيات في مجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل.
المصدر: وكالات