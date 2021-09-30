زعيم كوريا الشمالية: استعادة خطوط الاتصالات مع سول في أكتوبر

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عن إعادة خطوط الاتصالات مع كوريا الجنوبية بداية من مطلع أكتوبر.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء تصريحات كيم عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات كيم في كلمة ألقاها في الجلسة الثانية للمجلس الشعبي الأعلى في كوريا الشمالية التي عقدت الأربعاء، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي ذكرت أن الخطوط سيتم استعادتها كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.