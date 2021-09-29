عشرات القتلى الحوثيين باشتباكات وغارات في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

لقي أكثر من 68 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون باشتباكات مع الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وبغارات جوية لطائرات تحالف دعم الشرعية في جبهات محافظة مأرب، فيما أحبطت القوات المشتركة هجمات حوثية في مدينة الحديدة، جاء ذلك بينما نفذ الجيش اليمني صفقة تبادل أسرى مع الميليشيات أطلق بموجبها سراح 70 عنصراً من الميليشيات أسروا في جبهات القتال مقابل إطلاق سراح 136 معتقلاً ومختطفاً مدنياً اختطفتهم الميليشيات من الشوارع والنقاط الأمنية.

وفي حصيلة جديدة لخسائر الميليشيات الحوثية على أسوار مأرب، كشفت مصادر عسكرية عن مقتل أكثر من 68 عنصراً حوثياً في مواجهات وغارات جوية. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات لميليشيات الحوثي في جبهة «حريب»، مشيراً إلى أن الغارات كبّدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير 4 أطقم عسكرية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما تحدثت المصادر العسكرية عن مواجهات عنيفة في محاور متفرقة من جبهة مأرب، نتج عنها مصرع العشرات من الميليشيات، استطاعت خلالها قوات الجيش اليمني صد الهجمات الحوثية على مديريات جنوب وغرب المحافظة.

ولفت المصدر إلى أن العديد من جثث الحوثيين لا تزال متناثرة في الجبال والشعاب التي دارت فيها المعارك بعد أن تركها مشرفو الميليشيات ولاذوا بالفرار. ومنذ يومين، يخوض الجيش اليمني ومقاتلو القبائل معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وفي الساحل الغربي، كبدت القوات المشتركة، أمس، ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية في مدينة الحديدة، رداً على جرائمها المتواصلة بحق المدنيين وخروقاتها المتصاعدة لاتفاق استوكهولم.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الوحدات المرابطة داخل مدينة الحديدة وجهت ضربات موجعة للميليشيات التابعة لإيران رداً على استهدافها مجمع «إخوان ثابت» الصناعي وأعيانا مدنية أخرى في شارعي صنعاء والخمسين، مؤكداً أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في أوكار الميليشيات خلف معسكر الدفاع الساحلي وشمال شرق المطار، وشوهدت حركة آليات من وإلى الأوكار المستهدفة لنقل جثث وجرحى.

وكانت الميليشيات الإرهابية عاودت، أمس الأول، استهداف مجمع «إخوان ثابت» الصناعي والتجاري بقذيفتي هاون ألحقت مزيدا من الأضرار.

وفي السياق، أخمدت القوات المشتركة في جبهتي «كيلو 16 والصالح»، تحركات للميليشيات ومصادر نيران استهدفت تجمعات سكانية، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية، وفقاً لذات المصدر.

في غضون ذلك قال محور تعز أمس، إنه نجح في إتمام صفقة تبادل للأسرى مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في مدينة تعز، هي الأكبر من نوعها.

ووفقاً للمركز الإعلامي لمحور تعز، «شملت الصفقة التي تمت بوساطة محلية، الإفراج عن قرابة 70 عنصراً من الميليشيات تم أسرهم من قبل الجيش في جبهات القتال، مقابل 136 معتقلاً ومختطفاً معظمهم من المدنيين الذين اختطفتهم ميليشيات الحوثي من الشوارع والنقاط الأمنية».

ونقل المركز عن مصدر عسكري القول: «رغم أنها صفقة مجحفة بالنسبة للمؤسسة العسكرية بتعز، إلا أن قيادة الجيش بادرت وكان لها موقف كبير وواضح في تبني ذلك». وأشار إلى أن «صفقة التبادل أخذت وقتاً طويلاً للتفاوض بين شد وجذب وأخد ورد، إلى أن تم الوصول للاتفاق بعد جهود كبيرة خلال الفترة الماضية».