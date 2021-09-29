عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن نشوب حريق في مستشفى متخصص في استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الجيزة، نتيجة ماس كهربائي.
وقالت وزارة الصحة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن حريقاً نشب في أحد المباني غير المستغلة في مستشفى العجوزة المتخصص في عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحسب مصدر طبي لـ"الاتحاد" فإن الحريق لم يتسبب في إصابة أي من المعزولين داخل المستشفى أو الطاقم الطبي المشرف على الحالات المصابة داخلها.
وتعتبر مستشفى عزل العجوزة من أهم المستشفيات المصرية في تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى فيها العديد من المشاهير العلاج بعد إصابتهم بالفيروس.