الكاظمي يدعو الناخبين العراقيين إلى الالتزام بالقانون

هدى جاسم (بغداد)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى الالتزام بالقانون والضوابط، كما دعا الناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار.

وقال مصطفى الكاظمي، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان المرجع الأعلى علي السيستاني حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية». ‏وأضاف «نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار».

بدورها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أمس، أن المنافذ البرية والجوية ستغلق ليومين اثنين لتأمين الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في الـ 10 من أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن المنافذ الحدودية والمطارات ستغلق يومي التاسع والعاشر من أكتوبر، مضيفاً أن الإجراءات الأمنية تشمل أيضاً تقييد الحركة بين المحافظات.

وأضاف أن اللجنة الأمنية لن تفرض حظراً على حركة المركبات من أجل تسهيل نقل الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية بيد أنها ستحظر حركة الدراجات النارية.

وتسعى الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات النيابية دون أي خرق أمني وقد شكلت لهذا الغرض لجنة أمنية عليا لتشرف على الأمن في عموم محافظات البلاد في يوم الانتخابات.

أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، خلال عملية أمنية استهدفت وكراً للتنظيم في بساتين قضاء «الطارمية» شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي، إن «قوات من جهاز الاستخبارات عثرت وفق معلومات استخبارية على وكر لعناصر داعش في بستان البو حمد شهاب في قضاء الطارمية شمالي بغداد».

وأوضحت أن القوات العراقية دهمت الوكر، حيث تم تطويقه والاشتباك مع العناصر الإرهابية التي كانت داخله، وتم قتل أحدهم وكان يرتدي حزاماً ناسفاً، وإصابة آخر بجروح.