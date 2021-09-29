واشنطن تفرض عقوبات تتصل بـ «حزب الله»

دينا محمود (لندن)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت، أمس، عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبنانية. جاء ذلك، فيما جدد الكونجرس الأميركي مطالبته للاتحاد الأوروبي، بإدراج ميليشيا «حزب الله» بمختلف مكوناتها على قائمته للتنظيمات الإرهابية، دون الاكتفاء بوضع ما يُعرف بالجناح العسكري لـ«الحزب» وحده، على هذه القائمة.

وكما كان الحال في المرات السابقة، يصطبغ التحرك الأميركي بطابع «عابر للأحزاب»، إذ يتمثل في مشروع قرار طُرِح في مجلس الشيوخ، من جانب جاكي روزين العضو الديمقراطي في المجلس عن ولاية نيفادا، ومارشا بلاكبرن التي تمثل ولاية تينيسي في الغرفة الثانية بالكونجرس.

ويؤكد المشروع أهمية أن يُقْدِم الاتحاد الأوروبي على تصنيف كل المؤسسات التابعة لـ«حزب الله» على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية، وأن يمضي بذلك على درب عدد من الدول الأعضاء فيه، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا وهولندا والتشيك.

ولا تختلف لهجة المشروع كثيراً عن نظيره الذي قُدِمَ من جانب مُشرّعين جمهوريين وديمقراطيين في الكونجرس أواخر يوليو الماضي، وحظي بدعم كل من تيد دويتش وجل بيلاركيس النائبيْن الديمقراطي والجمهوري عن ولاية فلوريدا على الترتيب.

وفي تصريحات نشرها موقع «إي يو أوبزرفر» الإلكتروني، أكدت عضوة مجلس الشيوخ مارشا بلاكبرن، أنه لا ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يسهم في «تمكين» تنظيم إرهابي مثل «حزب الله»، من خلال السماح له بالمشاركة في أنشطة دبلوماسية، رغم كونه «منظمة إرهابية وحشية سيئة السمعة».

ودعت بلاكبرن التكتل الأوروبي إلى أن يحذو حذو الدول العربية والغربية، التي صنّفت «حزب الله» بالكامل على قوائمها السوداء، لا سيما وأن هذه الجماعة الدموية لا تكف عن البرهنة على طابعها الإرهابي، عبر هجماتها التخريبية وأفعالها العدوانية.

أما السناتور روزين، فشددت على أن «حزب الله» يسعى لزيادة أنشطته في القارة الأوروبية، لتخفيف أثر العقوبات الأميركية المفروضة عليه. وقالت: إن «الحزب» بات الآن يعتمد بشكل متزايد، على تكثيف نشر شبكات التجنيد وحملات جمع الأموال التابعة له في أوروبا «من أجل البقاء».

ومن جانبه، قال النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي أنطونيو لوبيز-إستوريز إن الحديث عن وجود جناحيْن سياسي وعسكري لـ «حزب الله» هو ضرب من الوهم، مشدداً على تورط الميليشيا في كثير من الأنشطة الإرهابية والإجرامية.