تحالف ميركل يدعو «الليبراليين» لمحادثات تشكيل حكومة

برلين (وكالات)

وجه زعيما تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي، أرمين لاشيت وماركوس زودر، الدعوة إلى حزب «الخضر» والحزب «الديمقراطي الليبرالي»، لإجراء محادثات حول تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد.

ومثل هذا الائتلاف من الأحزاب الثلاثة يطلق عليه اسم «ائتلاف جامايكا»؛ لأن ألوان علم هذه الدولة يتألف من الألوان الثلاثة شعارات الأحزاب الثلاثة الأسود والأخضر والأصفر. وكان الأمين العام للحزب الليبرالي، فولكس فيسينج، أعلن في وقت سابق اعتزام حزبه إجراء محادثات استكشافية حول المشاركة في تشكيل حكومة جديدة في البلاد، مطلع الأسبوع المقبل، مع تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي أولاً، ثم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تصدر الانتخابات.

وأضاف فيسينج أن حزبه سيجتمع مع طرفي التحالف المسيحي، يوم السبت، ثم سيجتمع مع الحزب الاشتراكي يوم الأحد، لافتاً إلى أن الترتيب على هذا النحو جاء بناء على الكيفية التي تشكل بها جدول المواعيد.

وكانت بيربوك أعلنت أن التحالف المسيحي دعا «الخضر» إلى محادثات في الأسبوع المقبل.

من جانبها، هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي للمنافسة على المستشارية، أولاف شولتس، على نجاحه الانتخابي. وأعلن المكتب الإعلامي الاتحادي ذلك، عقب مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، أمس.