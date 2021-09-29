«طالبان» تشنّ حملة لتعقب عناصر «داعش» في أفغانستان

كابول (وكالات)

ذكر متحدث باسم حكومة «طالبان»، أمس، أنه جرى تكليف القوات الخاصة، التابعة للحركة، بمهمة تعقب مقاتلي «داعش» في أفغانستان. وقال بلال كريمي، المتحدث باسم «طالبان»: إن قوات الحركة قتلت، بالفعل، واعتقلت عدداً من عناصر «داعش».

وأضاف: إنه لا توجد معاقل مادية لـ«داعش» في أفغانستان، إلا أن مقاتلي «طالبان» سيعملون على القضاء تماماً على وجودهم «غير المرئي».

ولم تكشف «طالبان» عن مناطق عملياتها، إلا أن محطات محلية أفادت بأنها بدأت في شن حملة على عناصر «داعش» في العاصمة كابول، وفي ولاية ننجرهار شرقي البلاد. وأعلن مسلحو «داعش»، خلال الأسابيع القليلة الماضية، المسؤولية عن سلسلة من الهجمات استهدفت «طالبان» في مناطق بشرق البلاد، وخاصة ننجرهار.

إلى ذلك، طالبت حركة «طالبان»، أمس، الولايات المتحدة بعدم إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي الأفغاني.

وقالت «طالبان»، في بيان، على «تويتر»: «الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية، وكذلك التزاماً قطعته لطالبان». وأضاف البيان: «نناشد جميع الدول، خصوصاً الولايات المتحدة، أن تعامل أفغانستان في ضوء الحقوق والقوانين والالتزامات الدولية، من أجل تجنب أي عواقب سلبية».