بولندا ترسل أكثر من 100 ألف جرعة لقاح إلى مصر

أرشيفية

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قالت وزارة الخارجية البولندية اليوم الأربعاء إن بولندا أرسلت أكثر من مائة ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مصر. وأضافت الوزارة على تويتر "أكثر من مائة ألف جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في طريقها من وارسو إلى القاهرة. التبرع باللقاحات لمصر تعبير عن التضامن مع شريك مهم لبولندا في شمال أفريقيا". كانت بولندا قد أرسلت جرعات فائضة إلى دول مثل أستراليا وإسبانيا والنرويج وأوكرانيا وتايوان. وحصل حوالي 60 بالمئة من البولنديين على تطعيم كامل ضد كوفيد-19 حسبما أفادت أرقام المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصدر: وكالات