قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن القوات الأميركية أجلت 120 ألف شخص من أفغانستان.
وأضاف: «تفاجأنا بانهيار الجيش الأفغاني دون إطلاق رصاصة واحدة.. لم ندرك حجم الفساد في الدولة الأفغانية».
جاء ذلك خلال اليوم الثاني لجلسة استماع في الكونغرس الأميركي لقادة واشنطن العسكريين حول فوضى الانسحاب من أفغانستان.
وأضاف أوستن: «الجدل بشأن الانسحاب من أفغانستان يجب ألا يؤثر على عملنا»، مضيفاً: «لم أدعم بقاء القوات الأميركية في أفغانستان للأبد».
من جهته، قال رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي «إن جنودنا حرموا تنظيم القاعدة من المكان الآمن في أفغانستان»، مشيراً إلى أن «طالبان» لم تنكر علاقتها بتنظيم القاعدة.
ميلي قال، إن «الحرب في أفغانستان لم تنته بحسب الشروط التي نريدها.. الحرب في أفغانستان شكلت فشلا استراتيجياً»، مشدداً بالقول: «يجب مواصلة حماية مواطنينا من الإرهاب القادم من أفغانستان، فخطر الإرهاب من أفغانستان ما زال قائماً».