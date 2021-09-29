روسيا تسجل عدداً قياسياً لوفيات كورونا لليوم الثاني

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 857 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأعلى في يوم واحد منذ بداية الجائحة وثاني يوم على التوالي تسجل فيه البلاد رقما غير مسبوق.

وأعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا أيضاً تسجيل 22430 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.