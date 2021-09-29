نجلاء بودن أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء تكليف نجلاء بودن كأول امرأة في تاريخ تونس، بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس سعيد طلب أن يتم تكوين الحكومة في أقرب الآجال، "خلال ساعات أو أيام"، بحسب تصريحاته أثناء التكليف.

ونجلاء بودن هي أول إمراة تتولى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس، وهي من الكفاءات المستقلة في الإدارة التونسية.

ووصف الرئيس سعيد التكليف بـ"اللحظة التاريخية"، مضيفا "أول مرة امرأة تتولى رئاسة حكومة هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية".

وبودن 59/ عاماً أستاذة بالتعليم العالي، في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، ومتخصصة في علوم الجيولوجيا، وهي تشغل خطة مكلفة بتنفيذ برامج

البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتولت بودن في السابق منصب مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي عام 2011، كما تولت مهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب

بودن عام 2015.

وقال الرئيس سعيد إن بودن ستتولى المنصب حتى نهاية التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 يوليو الماضي دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك.



