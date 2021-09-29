فوميو كيشيدا رئيساً للحزب الحاكم في اليابان

انتُخب فوميو كيشيدا، الأربعاء، رئيساً للحزب الليبرالي الديموقراطي اليميني الحاكم في اليابان بغالبية كبرى مقابل منافسه تارو كونو، على أن يُعيّن رئيساً للوزراء في تصويت للبرلمان في الرابع من أكتوبر.

وحصل كيشيدا، وزير الخارجية السابق البالغ 64 عاماً، على 257 صوتاً في الدورة الثانية من الانتخابات الداخلية للحزب الحاكم، مقابل 170 صوتاً لكونو (58 عاماً) الذي يُعتبر من بين الشخصيات السياسية الأكثر شهرةً في الأرخبيل.