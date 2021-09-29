كوريا الشمالية تطلق صاروخاً جديداً أسرع من الصوت

أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت الثلاثاء لأول مرة تجربة لإطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأفادت الإذاعة المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاءK بأن معهد علوم الدفاع قام بإطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، تم تطويره حديثاً من طراز هواسونج 8- .



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية (يونهاب) عن الإذاعة الكورية الشمالية أن هذا هو أول اطلاق تجريبي لهذا النوع، وأن "العلماء تأكدوا من قدرة التحكم في تحليق الصاروخ وسلامته في مرحلة النشاط ، بالإضافة إلى المؤشرات التقنية الخاصة بالجزء المنفصل وسمات التحليق وغيرها".

ولم يشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على عملية الإطلاق، بينما حضر سكرتير حزب العمل الحاكم بارك جيونج تشيونج، ومسؤولو قطاع علوم الدفاع.