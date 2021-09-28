السعودية تؤكد حقها بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية

الرياض (وكالات)

شددت المملكة العربية السعودية على احتفاظها بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من الهجمات التي تطلقها ميليشيات الحوثي الإرهابية يومياً على المدنيين.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس»، عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن: مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مشدداً على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها الميليشيات الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.