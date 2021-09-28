السودان يعيد جدولة سداد الديون المتبقية لـ 16 عاماً

الخرطوم (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية السودانية إعادة جدولة سداد الديون المتبقية على البلاد إلى 16 عاماً، مع فترة سماح مدتها 6 سنوات لضعف قدرة البلاد على السداد.

وقالت وزارة المالية في مذكرة إلى مجلس الوزراء، إنها أعادت جدولة ديون البلاد المتبقية إلى 16 عاماً مع فترة سماح مدتها 6 سنوات، حتى تصل البالد إلى نقطة الإكمال.

وأشارت الوزارة إلى أن السودان لن يقوم بسداد أي مدفوعات فائدة خلال فترة الوصول إلى نقطة الإكمال لضعف قدرته على السداد.

ومن المنتظر أن يصل السودان إلى نقطة الإكمال في إطار مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة «الهيبك».

ونبهت الوزارة إلى عدم التوصل لاتفاق حول شروط الدائنين خارج نادي باريس، فيما يتعلق بتخفيف الديون، لكنها أكدت استعداد العديد من الدائنين، لدعم مساعي السودان لتخفيف عبء ديونه في إطار مبادرة «الهيبك».