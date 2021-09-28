كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أن الجناح المصري في معرض "إكسبو 2020 دبي" كان محل اهتمام كبير ودقيق من الرئيس المصري عدالفتاح السيسي، موضحة أنه دائم الاهتمام بمحتويات الجناح والمظهر الذي سيخرج به وإن كانت الوزارة تحتاج لأي دعم ليكون تمثيلاً يليق بالجمهورية المصرية الجديدة.
وقالت نيفين في تصريحات لها خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو المطل على نيل العاصمة القاهرة، أمس، -حضرتها "الاتحاد" وتحدثت إلى الوزيرة- إن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لإنجاح المشاركة المصرية بمعرض "إكسبو 2020 دبي" من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما نوهت الوزيرة المصرية عن محتويات الجناح المصري أن النقوش والحروف الهيروغليفية المنقوشة على واجهة وحوائط الجناح المصري تمت مراجعتها بدقة من قبل وزارة الآثار المصرية لاسيما أنها تعبر عن التقدم والرقي المصري باللغة الفرعونية القديمة، لافتة إلى أن الجناح به "سيمينيتور" بمجرد أن يجلس الزائر على الكرسي يدخل في رحلة وكأنه في زيارة عبر الزمن لمصر ومعرفة ما يجري فيها، وهو ما يشبه تقنية الواقع الافتراضي.
وكشفت أيضاً أن الجناح الحالي المقام على مساحة 3 آلاف متر ويحتوي على 3 أدوار في الإكسبو هو مزيج بين الماضي والحاضر والمستقبل، موضحة أن المعرض يحتوي على شاشة "توت عنخ أمون" متحركة وينزل منها شلالات مياه تشبه قناة السويس، إضافة إلى مستنسخات أثرية، وسرداب على شكل مقبرة فرعونية وبها أثريات مستنسخة.
وأضافت الوزيرة المصرية موضحة عن وجود شاشات عرض تفاعلية لعرض المشروعات التي تخص مدن الجيل الرابع والدلتا الجديدة والمبادرات الرئاسية، موضحة أن شركة مصرية هي من جهزت الجناح المصري بالتعاون مع شركات إماراتية.
ولفتت إلى أنهم لن يكتفوا بالعروض فقط لكنهم ينظمون ورشات لتقديم عروض استثمارية، إضافة إلى مناطق لإعداد الطعام المصري التقليدي الشعبي الذي تتميز به مصر. وأكدت نيفين جامع أن مصر يتم تخصيص يوم لها باسمها في المعرض وسيكون موافقاً ليوم 30 أكتوبر باعتباره اليوم الوطني لمصر، موضحة أن مصر الآن بإمكانياتها وقدراتها ربما تستطيع أن تستضيف المعرض في إحدى نسخه المقبلة.