مقتل 5 من جهاز المخابرات السوداني في اشتباك مع خلية لـ«داعش»

قوات الأمن السودانية

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أعلن جهاز المخابرات السوداني، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من عناصره وجرح آخر خلال مداهمة استهدفت خلية لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة جبرة في الخرطوم. وأوضح الجهاز في بيان «بناء على توفر معلومات عن خلية تتبع لداعش الإرهابية تم صباح اليوم (الثلاثاء) تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة». وقال إن العملية أسفرت «عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة» فيما سقط في صفوفه «خمسة شهداء هم ضابطان وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح» عندما «قامت المجموعة الإرهابية (..) باطلاق الرصاص على القوة». وهي المرة الأولى التي تعلن السلطات السودانية عن ضبط خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. وبعد الظهر كان المنزل المؤلف من طابقين محاطاً بطوق أمني فرضته القوات الأمنية طالبة من المارة الابتعاد خشية من وجود متفجرات خلفها الفارون. وأكد بعض أبناء الحي أنهم سمعوا تبادلاً لاطلاق النار وشاهدوا جرحى ينقلون في سيارات.

المصدر: وكالات