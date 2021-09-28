بعد انقطاع 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق

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قال مسؤولون، إن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتباراً من الثالث من أكتوبر للمرة الأولى منذ حوالي عقد. وعُلقت الرحلات في بداية الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في سوريا بالرغم من أن شركات طيران أخرى واصلت رحلاتها من دمشق إلى عمان. وجاء هذا القرار ضمن خطوات اتُخذت في ختام اجتماع على المستوى الوزاري استمر ليومين في عمّان بين البلدين لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار والنقل. وقالت الحكومة الأردنية ومسؤولون في القطاع، أمس الاثنين، إن الأردن سيعيد فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بالكامل اعتبارا من يوم الأربعاء بعد فرض قيود مرتبطة بجائحة «كوفيد - 19».

المصدر: آ ف ب